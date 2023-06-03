هنية يعزي بوفاة المناضل محمود العجرمي

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عائلة المناضل الفلسطيني الراحل محمود العجرمي، حيث قدم لهم التعازي بوفاته، معتبرًا أن فلسطين فقدت أحد أبنائها المخلصين، مستحضرًا تاريخه منذ البدايات مقاتلًا في صفوف الثورة الفلسطينية ثم عمله في السلك الدبلوماسي متدرجًا في المناصب والمهام وصولًا إلى كونه مساعدًا لوزير الخارجية.

كما أشاد بدوره عبر وسائل الإعلام المختلفة في منافحته عن قضيته الفلسطينية وتبني هموم شعبنا ومدافعًا صلبًا عن حق شعبنا في المقاومة، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل جهده ونضاله ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.