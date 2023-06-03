متى يتضح نوع شعر المولود ولونه؟ ووصفات لتنعيمه

قد يولد طفلك بشعر ناعم أملس ويتغير بعد أشهر قليلة إلى شعر مجعد، وكذلك اللون الذي قد يتغير من البني للأسود أو العكس، إذ لا يمكنك معرفة نوع شعر المولود ولونه في الأشهر الأولى، لن تستطيعي ذلك إلا بعد مرور ثلاث أعوام أو أربعة.

متى يمكن معرفة نوع شعر المولود ولونه؟

لا يمكنك استنتاج الشكل النهائي لطفلك خلال الأشهر الأولى له، فليس معنى ولادته دون شعر أن هذا هو الشكل الدائم له، وكذلك ليس معنى وجود شعر ناعم في رأسه أن هذا الشعر سيستمر بالمواصفات نفسها.

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الأشهر الأولى لطفلك أشهر تغير الجينات والهرمونات، ففي أثناء وجود المولود داخل الرحم يكتسب مجموعة من الجينات بعضها مؤقت وبعضها دائم، أو ما يسمى بالجينات "المهيمنة".

وبعد الولادة، قد تظهر الجينات المؤقتة على طفلك مثل أن يظهر شعره بني اللون ثم يسقط الشعر لتبدأ الجينات المسيطرة رسم الشكل النهائي لشعره، وهو ما يتسبب في سقوط الشعر وظهوره مرة أخرى بملمس ولون مختلف.

ومع الوقت ومرور الأشهر الأولى يكتسب طفلك الصفات النهائية لشعره من ناحية اللون والملمس.

هل سقوط شعر المولود طبيعي؟

في الأشهر الأولى قد يتطاير شعر طفلك ويصبح رأسه فارغًا تمامًا، ولكن هذا لا يستدعي القلق نهائيًّا، ففي هذه المرحلة تبدأ الهرمونات التغيير، ويبدأ جسم طفلك فاكتساب مواصفات شكلية جديدة، وكذلك الشعر.

فسقوط الشعر ليس معناه أن هذا هو الشكل الذي سيصبح عليه طفلك، وإنما ستبدأ الجينات الوراثية تشكيل الشكل النهائي لشعر طفلك ليظهر بمواصفاته النهائية.

نقدم لكِ مجموعة من الوصفات الطبيعية سهلة التحضير، التي تناسب شعر المولود وليست لها آثار جانبية:

المايونيز لتنعيم شعر المولود

اخلطي ملعقتي مايونيز وملعقتي زيت جوز الهند، وأضيفي إليهما ملعقتي زيت صبار وملعقة عسل وامزجي الخليط جيدًا.

ثم ضعيه على شعر طفلك برفق، ويفضل أن تغلفي الشعر بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة، ثم اغسلي شعر طفلك بالماء الفاتر والشامبو جيدًا.

البقدونس لشعر المولود

هناك أيضًا وصفة بالبقدونس تساعد على تنعيم شعر طفلك، خذي ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس الطازجة، واغلي أوراق البقدونس في الماء لمدة 5 دقائق على النار.

ثم صفّيها وأضيفي زيت جوز الهند والجلسرين إلى ماء البقدونس، ثم قلبي الخليط جيدًا قبل وضعه على الشعر.

بعد ذلك، ضعيه على شعر طفلك واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بالماء فقط، ويمكنكِ عمل وصفة البقدونس هذه مرة في الأسبوع.

قشر الموز لتنعيم شعر المولود

خلطة قشور الموز مع الزيوت، إذ تستخدم قشور الموز الطازجة ذات اللون الأصفر الخالية من النقط السوداء لتنعيم الشعر والبشرة.

أحضري أربعة من قشور الموز مع فنجان زيت جوز الهند وفنجان زيت زيتون، واخلطي هذه المكونات حتى تحصلي على قوام متماسك مثل الكريم، ثم اتركيه يبرد وضعيه على شعر طفلك لمدة نصف ساعة واغسليه جيدًا.

القهوة مع الزبادي لشعر المولود

خلطة القهوة والزبادي والزيوت، وهنا يمكن استخدام علبة زبادي مع كوب من القهوة وفنجان زيت الزيتون وثلاث ملاعق زيت اللوز.

اخلطي المكونات جيدًا لتتجانس معًا وغطي خصلات شعر طفلك جيدًا، ويفضل توزيع الخليط على الخصلات منفردة، ثم اتركيه على الشعر لمدة ساعة كاملة، واغسليه بعدها جيدًا بالشامبو المناسب لشعر طفلك والماء الدافئ.

تعمل هذه الخلطة على تسهيل تمشيط الشعر، كما تُكسب الشعر لمعانًا وحيوية.

خلطة البيض لشعر المولود

اصنعي لطفلك بلسمًا مخصصًا له بمكونات طبيعية، استخدمي 3 من بياض البيض وملعقتي زيت زيتون وملعقة خل التفاح واخلطيها معًا، ثم ضعي هذا الخليط على شعر طفلك قبل غسل الشعر بنصف ساعة أو أقل إذا لم يستطع تحمله ثم اغسلي شعره جيدًا.

متى تستخدمين وصفات لتنعيم شعر المولود؟

بالنسبة للرضع قبل الشهر السادس، يفضل عدم استخدام أي مستحضرات حتى لو طبيعية. يمكنك استخدام قطرة أو اثنتين من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند فقط لا غير، ولكن لا تستخدمي البيض أو العسل أو كمية كبيرة من الزيوت حتى لو طبيعية.

وبعد تمام العام الأول، يمكنك استخدام المستحضرات الطبيعية والوصفات المنزلية المختلفة المذكورة في المقال.