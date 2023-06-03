كشف مخطط تجسس أمريكي.. بماذا ردت آبل؟

كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، عملية تجسس أمريكية أدت إلى اختراق آلاف أجهزة آيفون باستخدام برامج مراقبة متطورة.

وقال "الفدرالي الروسي" في بيانٍ له الجمعة، إن آلاف أجهزة آبل تم اختراقها، منها خاصة بالمشتركين الروس المحليين، وكذلك الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في روسيا.

وأوضح أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية استغلت أجهزة آبل المحمولة في عمل استخباراتي ضد روسيا.

وأضاف "هذه المؤامرة أظهرت تعاونًا وثيقًا بين شركة آبل ووكالة الأمن القومي المعروفة اختصارا بـ(NSA)، وهي الوكالة الأميركية المسؤولة عن معلومات التشفير والاتصالات والأمن".

من جهتها، قالت شركة "كاسبرسكي لاب" الروسية، إن عشرات الأجهزة التابعة لموظفيها تعرضت للاختراق في هذه العملية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، "يوجين كاسبرسكي" إن العشرات من هواتف موظفيه تعرضت للاختراق في العملية، واصفةً بأنها "هجوم إلكتروني معقد للغاية ومهني، استهدف العاملين في الإدارة العليا والمتوسطة".

فيما أفاد الباحث في الشركة "إيغور كوزنتزوف" أن شركته اكتشفت بشكل مستقل حركة مرور غير عادية على "شبكة واي-فاي" (Wi-Fi) الخاصة بالشركة في بداية العام.

بدورها نفت شركة آبل الاتهامات الروسية التي تقول إن الشركة متعاونة مع جهاز الاستخبارات الأمريكية.

وقالت "آبل" في بيانٍ له إنها لم تعمل أبدًا مع أي حكومة لتنفيذ اختراق في أي منتج من منتجات آبل، ولن تفعل ذلك أبدًا.