أردوغان يعلن تشكيلة حكومته الجديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن تشكيلته الحكومية، بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات.

وكان أبرز قرارات الرئيس التركي، تعيين رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة.

كما عين أردوغان، جودت يلماز نائبا له، إضافة إلى تعيين يشار غولر وزيرا للدفاع، ومحمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، ووالي اسطنبول علي يرلي كايا وزيرا للداخلية.

وبالمجمل، بلغ أعضاء الحكومة الجديدة 17 وزيرا إضافة إلى نائب الرئيس جودت يلماز.

ولم يتبقى من وزراء الحكومة السابقة، سوى وزيرا الصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي الذين حافظا على منصبيهما.

والسبت، أدى أردوغان اليمين رئيسا لتركيا، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي.

واجتمعت الجمعية العامة للبرلمان التركي في العاصمة أنقرة من أجل مراسم أداء أردوغان القسم، لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 أعوام.

وحضر زعماء ومسؤولون عرب وأجانب حفل تنصيب أردوغان في المجمع الرئاسي بأنقرة، قبل ساعات من إعلانه تشكيل الحكومة الجديدة.