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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
انتهاكات ( إسرائيل ) بحق التجمعات البدوية بالضفة
04 يونيو 2023 . الساعة: 08:35 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/284361
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