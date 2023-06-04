الشرطة بغزة: إنهاء ترتيبات تأمين انعقاد امتحانات الثانوية

قال العميد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة، إن الإدارات الشرطية المختصة أتمت ترتيباتها لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة المقررة صباح الأربعاء المقبل في (232) لجنة على مستوى محافظات قطاع غزة وتستمر حتى (26 يونيو) الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف البطنيجي في تصريح صحفي: تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان ومراكز التصحيح والكونترول ومراكز الفرز والإدخال.

وتابع: بهذا الصدد، نأمل من المواطنين الكرام المساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة والحفاظ على حالة السكينة العامة واستبعاد كل مصادر الإزعاج خلال هذه الفترة، حرصاً على مصلحة الطلبة.

وختم حديثه بالقول: راجين لجميع طلبتنا الأعزاء النجاح والتوفيق.