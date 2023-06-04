حماس تدعو لتجريم انتهاكات الاحتلال ضد أطفال فلسطين ومحاكمة مرتكبيها

دعت حركة حماس في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء إلى تجريم انتهاكات الاحتلال ضد أطفال فلسطين وتفعيل كل الوسائل لمحاكمة مرتكبيها، مشددة على أن جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أطفال فلسطين لن تكسر إرادة شعبنا وعزيمته في مواصلة النضال من أجل انتزاع حقوقه المشروعة والدفاع عن أرضه وقدسه وأقصاه.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد: "إنَّ إقرار الأمم المتحدة يوم الرّابع من حزيران/ يونيو كل عام، يوماً دولياً لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، ليضعها وكل الدول والمؤسسات الحقوقية والإنسانية أمام مسؤولية سياسية وإنسانية وحقوقية للتحرّك الفاعل لفضح جرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد أطفال فلسطين، والعمل بكل الوسائل لوقف هذه الجرائم المُمنهجة، وتفعيل محاكمة مرتكبيها في المحاكم الدولية، ومنعهم من الإفلات من العقاب".

وأضافت "يأتي هذا اليوم الدّولي ليذكّر العالم مجدّداً باستمرار المعاناة الإنسانية والاضطهاد والانتهاكات التي يتعرّض لها أطفال فلسطين بفعل عدوان الاحتلال المستمر والمتصاعد؛ حيث ارتقى أكثر من 28 شهيداً من الأطفال الأبرياء منذ بداية العام الجاري".

وأشارت الحركة إلى أن إرهاب الاحتلال ما زال متواصلاً ضد أطفالنا عبر انتهاكاته، من خلال جريمة الحصار الجائر الذي يتعرّض لها قطاع غزّة، فيمنع عن الأطفال المرضى العلاج والغذاء والدواء، وتتواصل حرب الاحتلال ضد أطفالنا في الضفة والقدس المحتلة، عبر جرائم الخطف والاعتقال والقتل بالرّصاص الحيّ والحبس المنزلي واتخاذهم دروعاً بشرية، مردفة كما تتعمّق معاناة أكثر من 166 طفلاً أسيراً في سجون الاحتلال، بينهم 6 أطفال في الاعتقال الإداري؛ حيث يمارس ضدّهم أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وشددت على أن استمرار الصمت والتقاعس الدولي في تجريم انتهاكات الاحتلال ضد أطفالنا، وممارسة ازدواجية المعايير في التعامل معها، يعطي الضوء الأخضر لقادة الاحتلال وحكومتهم الفاشية لمزيد من الإرهاب ضد أطفالنا الأبرياء.

ودعت الحركة كل الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه أطفال فلسطين الأبرياء، والتحرّك لإنقاذهم من بطش الاحتلال وإرهابه المتصاعد، والعمل على إطلاق سراح الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، وتمكين أطفالنا من العيش بحريّة وكرامة وممارسة حقوقهم الطبيعية أسوة بأطفال العالم.