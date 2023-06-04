القيادي سعيد: إخفاق الأونروا في توفير الدعم سيترك آثار إنسانية على اللاجئين

أكد د. عبد الجبار سعيد عضو قيادة حركة حماس في الخارج، أن "ما تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من إخفاق في جمع الأموال اللازمة لإدارة عملياتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، سيترك آثاره الإنسانية على عموم اللاجئين الذين ما زالوا يدفعون ثمن الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني، وبتواطؤ المجتمع الدولي بحق أبناء شعبنا المهجرين في دول الشتات".

وأضاف أن "الأونروا والمؤسسات الدولية بجانبها، والعالم أجمع، مطالب بإيجاد الحلول اللازمة واتخاذ التدابير المطلوبة للخروج من هذه الأزمة المستحكمة، لأن المتضرر منها هم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من أبناء شعبنا، لاسيما على صعيد تلقي الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية التي تواجه خطر الانهيار الحقيقي، مما يعني اتساع رقعة المعاناة المتراكمة عليهم، دون أن يجدوا من يضع حدّا لها".

ودعا سعيد "الدول المانحة لتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية تجاه دعم المنظمة الدولية الأونروا، وعدم التهرب من دفع مساهماتها المالية، تحت ذرائع واهية، لأن استمرار أزمة الأونروا، وانعكاسه الكارثي على جموع ملايين اللاجئين الفلسطينيين سيتحمل مسئوليته المجتمع الدولي بأسره، وسوف يشكل استمرارا في ارتكاب الجريمة التاريخية بحقهم المتواصلة منذ أكثر من سبعة عقود".