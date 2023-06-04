48 ساعة بين ميسي وقميص ناديه الجديد

قالت تقارير صحفية اليوم الأحد أن أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي المتوج مع بلاده بلقب مونديال قطر 2022، بصدد توقيع عقود انتقاله للهلال السعودي في غضون ساعات قليلة أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن يعود الوفد السعودي المتواجد حالياً في باريس إلى الرياض قريباً برفقة النجم الأسطوري لبرشلونة، الذي انتهى عقده أمس مع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد فمن المتوقع وصول ميسي إلى الرياض في غضون 48 ساعة قبل الإعلان بشكل رسمي عن انضمامه للهلال.

لكن الصحيفة لم تتطرق للقيمة المالية للصفقة أو الراتب المتوقع للاعب.

وكانت صحيفة "عكاظ" انفردت في عددها الصادر في 14 مارس/آذار 2023، بنشر خبر وصول خورخي هوراشيو ميسي، والد ووكيل أعمال ميسي، إلى الرياض، بعد دخول نجله فترة الأشهر الستة التي يحق له التوقيع فيها مع أي ناد، بعد توقف المحادثات بشأن تجديد عقده مع سان جيرمان.

وأشارت "عكاظ" إلى أن أفضل لاعب في العالم سيكمل مسيرته الرياضية في السعودية على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم للنصر في الانتقالات الشتوية الماضية، خصوصا بعد اطلاع والد ميسي على مقر السكن في الرياض تمهيدا لإقامة نجله في العاصمة السعودية.

واستقبل وزير السياحة أحمد الخطيب، ميسي سفير السياحة السعودية رفقة عائلته وأصدقائه الشهر الماضي، في زيارته الثانية للسعودية للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية بالمملكة.