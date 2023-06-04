الحكومة بغزة تُنهي استعداداتها لامتحانات التوجيهي

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن المؤسسات الحكومية في قطاع غزة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم العالي أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق يوم الأربعاء القادم بمشاركة أكثر من 38,800 طالب وطالبة في القطاع.

وذكر معروف في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن وزارة التربية والتعليم هيأت 245 قاعة لتقديم الامتحانات، فيما يشارك في عملية المراقبة والتصحيح 8900 من الكوادر التدريسية والإدارية والإشرافية، وتجري عملية التصحيح بمركزي تصحيح في غزة وخان يونس.

وأفاد بمشاركة مئات من عناصر إدارات وأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني في إنجاح سير الامتحانات، بدءًا من حماية القاعات وأوراق الأسئلة والإجابات، مرورا بتأمين قاعات تقديم الامتحانات والانتشار في محيطها، وصولا إلى توفير أجواء عامة مناسبة لأبنائنا الطلبة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تشرف على عمل الوحدات الصحية المتواجدة في كل قاعة من قاعات تقديم الامتحانات، ويتواجد بها طاقم صحي مدرب ومهيأ للتعامل مع أي طارئ يحتاج التعامل طبيا، وتخصيص نقاط محددة لسيارات الإسعاف في خدمة قاعات تقديم الامتحانات على مستوى كل محافظة.

وأشاد معروف، بالجهد المقدم من جميع المؤسسات والطواقم الحكومية، مؤكدا على ضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إتمام هذه الامتحانات بشكل سلس ومنظم يليق بشعبنا العظيم.

وبهذه المناسبة، أوضح معروف، أن متابعة العمل الحكومي تتقدم بخالص الدعوات بالنجاح والتوفيق للطلبة في الامتحانات.

ودعا الطلبة للالتزام بمحددات الوزارة، والتعاون مع مشرفي قاعات الامتحانات، مهيبا بالمواطنين المساهمة في توفير الأجواء والظروف المناسبة ليتمكن طلابنا من اجتياز هذه الفترة بهدوء واطمئنان.