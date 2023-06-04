جنرال (إسرائيلي): حادث الحدود مع مصر صعب ولكننا لن نسمح بتخريب العلاقات

طالب جنرال (إسرائيلي) سابق، بلاده، بعدم تخريب العلاقات المصرية (الإسرائيلية) بسبب واقعة الحدود التي جرت، السبت، وتسببت في مقتل 3 جنود (إسرائيليين) وإصابة رابع.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، أن لدى بلاده علاقات سلام باردة مع مصر، لكنها ازدادت دفئا في السنوات الماضية، وأن واقعة مقتل 3 جنود مؤلمة وصعبة.

ودعا الجنرال عاموس يادلين، (إسرائيل) إلى عدم تخريب العلاقات مع مصر، باعتبارها أفضل جيران بلاده، أو أقوى الجيران لـ (إسرائيل).

ويذكر أن وزير الدفاع المصري، محمد زكى، قد أجرى، مساء السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره (الإسرائيلي)، يوآف غالانت، وبحثا الحادثة التي وقعت فجر السبت، على الحدود المشتركة بينهما، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود (إسرائيليين).

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ غريب، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الفريق أول، محمد زكي، وزير الدفاع المصري، قد أجرى اتصالا هاتفيا بغالانت، وقدم له واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين.

وأوضح غريب أن وزير الدفاع المصري ناقش مع نظيره (الإسرائيلي) التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

ومن جانبها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن يوآف غالانت قد شدد خلال المكالمة الهاتفية مع محمد زكي على أهمية التعاون في التحقيق بالعملية التي وصفها بـ"الخطيرة" التي وقعت فجر اليوم.

وأكد وزير الدفاع (الإسرائيلي) لنظيره المصري على الأهمية الكبيرة للعلاقات بين البلدين، وأن تلك الواقعة لن تسبب ضررا في العلاقات الثنائية بين البلدين.