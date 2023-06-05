كتلة جامعة بيرزيت تدعو للمشاركة في سلسلة بشرية اليوم نصرة للأسير وليد دقة

دعت الكتلة الإسلامية والحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، إلى المشاركة في سلسلة بشرية اليوم الاثنين، نصرةً للأسير البطل وليد دقة.

وأشارت الكتلة الإسلامية إلى أن الفعالية ستكون اليوم الساعة الثانية والنصف ظهرا، في شارع كلية الآداب بالجامعة، وتأتي تضامناً مع الأسير المريض دقة، والذي يعاني من سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونظمت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل أمس، وقفة إسناد للأسير المريض بالسرطان وليد دقة، الذي ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه.

ورفع الطلاب المشاركون في الوقفة أعلام فلسطين وصور الأسير دقة، بالتزامن مع هتافات منددة بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى.

والأسير دقة (62 عاما) من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتُقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ37 عاما، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حكمه عامين ليصبح 39 عاما.