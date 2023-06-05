دعوة لمقاطعة مؤتمر (ناس ديلي) التطبيعي في (تل أبيب)

دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) - أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات - صانعاي المحتوى والمؤثرّين في المنطقة العربية لمقاطعة مؤتمر "ناس ديلي"، المنوي عقده في الثاني عشر من يونيو/حزيران هذا العام في تل أبيب، والذي ستجرّهم المشاركة فيه إلى مستنقع التطبيع والتغطية على جرائم العدوّ (الإسرائيلي).

يقود المؤتمر المدعو نصير ياسين، الغارق في التطبيع مع نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد (الإسرائيلي)، والذي يحاول باستمرار وبتوجيه من جهات (إسرائيلية) التغطية على جرائم الاحتلال والترويج للدّعاية الصهيونية الكاذبة. على سبيل المثال، يصف ياسين ضمن محتواه الصراع مع العدوّ (الإسرائيلي) وكأنه نزاع بين قوّتين متكافئتين، متجاهلًا بذلك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة. وينظّم مثل هذه المؤتمرات التطبيعية من خلال شركة "Nas company" (الإسرائيلية)، التي ترعى وتدعم معظم أنشطته التطبيعيّة.

ويرمي استهداف هذه البرامج والتدريبات لصانعيات المحتوى في المنطقة العربية بالذات إلى استدراجهم بإغراءات المال والشهرة لتوريطهم في مستنقع التطبيع والخيانة الذي تفاخر "ناس ديلي" بالسباحة فيه. بذلك، توفّر المشاركة في هذه المشاريع التطبيعية ورقة توت تغطّي على الجرائم والتطهير العرقي الذي يمارسه العدوّ (الإسرائيلي) وحكومته بعناصرها الإبادية والفاشية من خلال نقل صورة زائفة عن تل أبيب إلى ملايين المتابعين/ات حول العالم.

ووجهت اللجنة الوطنية للمقاطعة التحية لصنّاع المحتوى الذين رفضوا المشاركة في برامج "ناس ديلي" السابقة، وحثّتهم على الثبات على موقفهم المبدئي الرافض للتطبيع وعلى المساهمة في ترويج وتعميم هذا الموقف لمنع ياسين والجهات (الإسرائيلية) الداعمة له من توريط المزيد من صنّاع المحتوى في المنطقة العربية.

وقالت إنّ مقاومة التطبيع ضرورة نضالية ملحّة، خاصةً في ظل تدحرج التطبيع الرسمي وغير الرسمي في فلسطين والوطن العربي. فلننهض معًا ونيسّر كل الوسائل التي ترفع مستوى الوعي تجاه مخاطر التطبيع، ولنرفض كافة الممارسات التطبيعية.