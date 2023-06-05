أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها بالضفة الغربية وتختطف عدداً من المواطنين

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، ملاحقة المواطنين والنشطاء واعتقالهم على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، ونشاطهم النقابي.

واختطفت مخابرات السلطة مساء أمس، الشاب عبد الرحمن سمير زيدان من مكان عمله في قرية تل، وهو أسيرٌ محرر ومعتقل سياسي سابق، فيما تواصل اعتقال الأسـير المحرر محمد كوني لليوم الـ3 على التوالي، والطالب في جامعة بيرزيت أمـيـر عـودة لليوم الـ4 على التوالي، والأسير المحرر جهـاد بشار دشون لليوم الـ6 على التوالي.

ويعتقل وقائي السلطة الطالبين في جامعة النجاح أسيد حمادنة وعبد الله سوالمة لليوم الـ8 على التوالي، ونائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية المهندس براء جرارعة لليوم الـ6 على التوالي، والشاب حسن حمدان الحلاق من بلدة دورا القرع، والمحرر عبد الله الصوص، لليوم الـ7 على التوالي.

وتختطف السلطة في رام الله الطالبين في جامعة بيرزيت رشيد ضراغمة وبراء عويس، والمحرر مالك كايد من سبسطية، والناشط فخر الرنتيسي لليوم الـ8 على التوالي.

وتعتقل السلطة المحرر محمد أبو سل من مخيم العروب، والشاب جهاد عطا فلنة، ابن المحرر المبعد الى غزة عطا فلنة لليوم الـ9 على التوالي، والشاب محمد هرشة لليوم الـ11 على التوالي، والمحرر محمود عصيدة من نابلس، لليوم الـ12 على التوالي في زنازين مسلخ أريحا، والمحرر همام عصيدة من قرية تل قضاء نابلس لليوم الـ 12 على التوالي.

أما الشابان عبد الله بشكار ومحمد السعد من المساكن الشعبية، فلا تزال أجهزة السلطة تعتقلهما لليوم الـ12 على التوالي، فيما تواصل اعتقال المحرر مصطفى السخل لليوم الـ18 على التوالي، والأسـير المحرر خليل المصري لليوم الـ19 على التوالي، والمحرر سعد حداد من بلدة بيتونيا المحرر والمعتقل السابق فراس سيف رضوان، ومحمد سعيد عطا الله من حرملة، إلى جانب الطالب عماد عصافرة، لليوم الـ20 على التوالي.

وتستمر مخابرات السلطة باعتقال الشاب مؤمن فتحي القرعاوي من طولكرم لليوم الـ30 على التوالي، في مسلخ أريحا، وقد نقلت مخابرات السلطة في الضفة المحرر نادر لطفي مساد من بلدة برقين قضاء جنين إلى مسلخ أريحا، علماً أنه مختطف لليوم الـ34 على التوالي، بينما تحتجز أجهزة السلطة في رام الله الحاج منذر رحيب، لليوم الـ69 على التوالي.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، إلا أن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطارد مصعب اشتية لليوم الـ260 على التوالي.