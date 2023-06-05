1025 عملا مقاوماً في الضفة الغربية خلال مايو المنصرم

شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر مايو/أيار المنصرم استمراراً وتنوعاً في عمليات المقاومة بمختلف أشكالها، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل (2) إسرائيليين، وإصابة (28) جندي ومستوطن بجراح مختلفة، فيما استشهد (21) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر حسب مركز معلومات فلسطين – معطى (1025) عملا مقاوماً، بينها (124) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (47، 43) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.

واستشهد المقاومان سامر الشافعي (22 عاماً) وحمزة خريوش (22 عاماً)، بعد اشتباك مسلح مع قوة خاصة في أعقاب القيام بعملية إطلاق نار على مستوطنة “افني حيفتس” أدت إلى إصابة (3) مستوطنات وتضرر مركبتين (إسرائيليتين)، بعد ساعات من إعلان استشهاد الشيخ خضر عدنان، حيث قامت قوات الاحتلال بمحاصرتهما في منزل بمخيم طولكرم، فيما تبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهيدين.

كما نفذ مقاومون بتاريخ 2023/5/30 عملية إطلاق نار نوعية على مركبة (إسرائيلية) على طريق مستوطنة حرميش شمال طولكرم، أسفرت عن مقتل ضابط في جيش الاحتلال، فيما السحب المنفذون بسلام، وقد أعلنت مجموعة الرد السريع” بطولكرم مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار.

وبتاريخ 5/31 أعلن الاحتلال مقتل إسرائيلية متأثرة بإصابتها بجروح خطيرة قبل (22 عاماً) في عملية مطعم “سبارو” في القدس المحتلة، والتي نفذها الشهيد القسامي عزالدين المصري بتاريخ 2001/8/9م، ليرتفع عدد قتلى العملية (16) قتيلا (إسرائيليا).

كما رصد معطى (2) عملية دهس أو محاولة دهس (3) عمليات طعن أو محاولة طعن، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة (25) عملية، و(12) عملية إطلاق مفرقعات نارية على أهداف الاحتلال، و(9) عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و(30) عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية.

وفي ذات الآونة، بلغ عدد المظاهرات والمسيرات (28) مظاهرة، و (294) عملية إلقاء حجارة، و (384) مواجهة مباشرة مع الاحتلال، و (20) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و (93) عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

وشهدت محافظات نابلس والخليل ورام الله أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت (225، 143 142) على التوالي.