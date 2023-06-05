والد ميسي يكشف عن مصيره

كشف خورخي ميسي، والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن مصيره الذي يترقبه كل العالم بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان متوجاً بلقب الدوري الفرنسي.

وأكد خورخي ميسي، أن نجله يريد العودة مجددا لصفوف برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال خورخي، خلال تصريحات نقلها الصحفي الإسباني بشبكة "ريليفو" توني خوانمارتي: "ميسي يريد العودة إلى برشلونة، وأنا أحب أن يحدث ذلك"، مضيفاً: "بالطبع برشلونة خيار بالنسبة لنا".

يذكر أن والد ميسي قد عقد اجتماعا منذ قليل مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة في منزل الأخير، من أجل مناقشة الصفقة.

وأفادت عدة تقارير صحفية صباح اليوم الإثنين، أن برشلونة حصل على موافقة رابطة الليجا لإبرام التعاقد مع ميسي، بعد توافر جميع الشروط.

وقضى ميسي (35 عاما) موسمين بقميص "بي إس جي"، حقق خلالهما لقب الدوري الفرنسي (مرتين)، وكأس السوبر الفرنسي (مرة).

وأصبح البرغوث صفقة مجانية متاحة في سوق الانتقالات الصيفية، ويترقب الجميع قراره بشأن 3 جهات محتملة: الهلال السعودي، إنتر ميامي الأمريكي، أو العودة مجددا إلى برشلونة.