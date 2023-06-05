نتنياهو يُعين مستشارًا إعلاميًا أهان جو بايدن

عيّن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، الصحافي غلعاد تسيفيك، مستشارا إعلاميا، علمًا أن الأخير روّج لنظريات مؤامرة أطلقها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد خسارته الانتخابات.

ووصف تسيفيك الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بأنه "فاقد الأهلية" لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة واتهمه بأنه "يدمر أمريكا".

وقال تسيفيك في أعقاب تعيينه مستشارا إعلاميا لنتنياهو إنه لم يعد يحمل أفكارا كهذه حيال بايدن، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

وكان تسيفيك قد عمل خلال السنة الأخيرة في القناة 14 الإسرائيلية اليمينية وقبلها في صحيفة "يسرائيل هيوم" التي تأسست بهدف دعم نتنياهو.

وطوال العامين الماضيين استخدم تسيفيك حسابه في تويتر لمهاجمة بايدن والتشكيك بقدرته لممارسة مهامه كرئيس.

وقال تسيفيك في مقطع فيديو نشره في تموز/ يوليو 2022، إن "وسائل الإعلام تبذل كل ما بوسعها من أجل إخفاء عدم أهلية بايدن، لكن الصينيين والروس والإيرانيين ليسوا أغبياء، ويدركون جيدا أنه لا يوجد قائد في واشنطن".

وقبل ذلك، كتب تسيفيك في منشور أن بايدن "يدمر أمريكا ببطء ولكن بخطى واثقة"، ووصفه بـ "الزعيم الأعلى بايدن" في إشارة إلى رئيسي إيران وكوريا الشمالية.

وبعد الانتخابات الأمريكية التي فاز فيها بايدن، كتب تسيفيك في منشور: "هذه الانتخابات لن تحسم بدون معركة. وآمل أن يتعلم منتخبو اليمين هنا من نظرائهم الأمريكيين شيئا أو اثنين حول الشجاعة والإصرار".