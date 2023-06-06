تعرف على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيًا، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجاقة، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم حارا وجافا ومغبرا احيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم حارا وجافا ومغبرا احيانا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.