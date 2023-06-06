الأشغال بغزة تعلن صرف بدل إيجار لـ 226 حالة متضررة من العدوان الأخير

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، عن صرفها بدل إيجار لـ 226 حالة متضررة من العدوان الأخير على قطاع غزة.

ونوهت الأشغال في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها عملت على توفير المبالغ المالية للمستفيدين بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.

وأوضحت أنها عملت على ترشيح 500 حالة للاستفادة من مشروع إصلاح الأضرار الجزئية، والتي تضررت خلال عدوان مايو 2023، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشارت الوزارة إلى أن لجنة التقييم الإنشائي للمباني الخطرة، قامت بزيارة جميع الحالات المحولة من المديريات التابعة لوزارة الأشغال، والتي يبلغ عددها 27 حالة وتقييمها إنشائيًا.

يذكر أن طواقم وزارة الأشغال تقوم بمتابعة عملية إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كليًا والمتضررة جزئيًا، بالتنسيق مع الجهات الممولة والمؤسسات الشريكة.