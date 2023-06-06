ريال مدريد يرصد ميزانية ضخمة للتعاقدات الجديدة

بدأ نادي ريال مدريد برصد ميزانية ضخمة لإبرام العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي بعد تأكيد رحيل عدد من اللاعبين البارزين.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن ميزانية صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي تتراوح من 300 إلى 400 مليون يورو.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم جديد، عقب إعلان رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما بشكل رسمي الأحد الماضي.

وسبق أن ذكرت تقارير بأن الميرنجي يسعى للتعاقد مع الإنجليزي هاري كين من توتنهام هوتسبير، ويخصص للصفقة 80 مليون يورو.

كما أكد تقارير إسبانية وألمانية أن الميرنجي على أعتاب إعلان صفقة الإنجليزي جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند بمقابل يتخطى ال100 مليون يورو.

وكان ريال مدريد نجح هذا الموسم في حصد لقب كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.