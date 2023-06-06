توقعات أهم المواضيع للاختبار الوزاري لمادة اللغة العربية توجيهي 2023 ،، أطلقت مؤسسة الرسالة للإعلام ملف (توجيهي 2023) وذلك لمواكبة مسيرة امتحانات ونتائج التوجيهي في جميع المحافظات الفلسطينية للعام 2023، حيث يعتبر توجيهي من المحطات السنوية التي تشغل الشارع الفلسطيني.

وتوفر الرسالة تغطية شاملة لملف توجيهي فلسطين 2023 عبر الأخبار والتقارير المصورة والمكتوبة، إضافة لتغطية موسعة لنتائج الثانوية العامة.

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توقعات لامتحان اللغة العربية توجيهي2023

رصدت الرسالة نت توقعات لاختبار اللغة العربية توجيهي 2023 نقلًا عن الأستاذ عبد الكريم شامية والتي توقع فيها التعبير وأهم الدروس التي يجب التركيز عليها للامتحان الوزاري والحديث المتوقع.

التعبير المتوقع في اللغة العربية لامتحان التوجيهي

حرمة دم المسلم

القدس وما يجري بها من أحداث

الغربة والمغتربين

الأسرى

وأكد على أهمية التركيز على أسئلة الدروس لأنها مهمة جدًا.

توقعات الدروس في اللغة العربية الامتحان الوزاري

سورة يوسف سؤال مقالي + اختر ونوع الحروف.

الدرس الثاني غروب الأندلس

ونوه لتركيزعلى حوار عائشة مـع شيخ القضاة والسؤال الثالث من المناقشة والتحليل.

قصيدة رسالة إلى صديق قديم مهم المقطع الرابع

سطورك في رسالتك الأثيرة.

الدرس الثالث كم حياة ستعيش الفقرة الأخيرة أكد الأستاذ عبد الكريم شامية على أهميتها، من (سؤال يحمل من البراءة قدر ما يحم) إلى آخر الفقرة.

الدرس الرابع القدس بوصلة ومجد فيها ثلاث فقرات مهمة يجب التركيز عليها (تم ذكرها في الأسفل).

قصيدة رام الله مقطع "خذني لأندلس الغياب فربّما … لنهاية المقطع" مهمة.

الدرس السادس المدينة الذكية غير متوقع أن يأتي منها غير الأسئلة الموجودة بالكتاب، توقع القطعة استحالة دخولها في الامتحان.

الدرس السابع أمرني خليلي مهم

الحديث الرابع "أحبكم إلي وأقربكم مني".

الحديث الخامس "أمرني خليلي بسبع".

قصيدة المدينة المحاصرة المقطع الثالث مهم "يخاطب الفجر المدينة…للوادي الخصيب".

جمل القواعد الموجودة بالكتاب مهمة وتأتي بنفس الجمل .

الفقرات المهمة في درس القدس بوصلة ومجد الفقرة الأولى من بداية "إنّها الأم المكابرة…مدعومًا بالقوة والجبروت".

الفقرة الثالثة من بداية "هي نافذة الصادقين".

الفقرة الأخيرة من بداية "ستظل هذه المدينة". روابط ذات صلة:إليك بعض نماذج امتحانات الثانوية العامة السابقة مادة التربية الإسلامية 2023

أهم الدروس المتوقعة لاختبار اللغة العربية توجيهي2023

موعد اختبارات الثانوية العامة توجيهي2023

تنطلق امتحانات الثانوية العامة في فلسطين (التوجيهي) يوم الأربعاء 7 يونيو/ حزيران في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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