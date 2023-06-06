قاسم: عملية حوارة تؤكد مواصلة ضربات المقاومة ضد الاحتلال

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن عملية إطلاق النار على حاجز حوارة تؤكد أن المقاومة الباسلة في الضفة الغربية تواصل توجيه ضرباتها ضد مراكز الإرهاب الصهيوني.

وأضاف قاسم مساء الثلاثاء، أن جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا ستواجه بمزيد من الفعل المقاوم ضد جيش العدو ومستوطنيه، وهذا حق طبيعي لشعبنا.

وأكد أن عمليات المقاومة في الضفة المحتلة ستتواصل ما دام هناك جرائم مستمرة بحق أرضنا وشعبنا حتى زوال المحتل الغاصب عن كل أرضنا الفلسطينية المحتلة.

وأُصيب مستوطن، مساء اليوم، في عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت القناة " ريشت كان" العبرية، إن مستوطنًا تعرّض لإطلاق نار من سيارة مسرعة، قرب بلدة حوارة؛ أسفر عن إصابته بجروح طفيفة جراء تناثر زجاج مركبته عليه بعد إطلاق النار تجاهها قرب حوارة.