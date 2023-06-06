علقم: استمرار العمل المقاوم في الضفة يربك الاحتلال ويقض مضاجعه

قال القيادي في حركة حماس فرحان علقم، إن تطور العمل المقاوم في الضفة الغربية واستمراره، يربك الاحتلال ويقض مضاجعه.

وأوضح علقم أن تنوع أداء المقاومة الفلسطينية بالضفة من ناحية الزمان والمكان وتطورها، يشكل مفاجئة للعدو.

وأضاف أن للعمليات أثر كبير على الاحتلال الذي يدرسها بشكل معمق ويخضها للتحليل ومحاولات توقع القادم.

وأشار القيادي علقم إلى أن ما تعيشه الضفة يقلق الاحتلال بشكل كبير جدا، خاصة تلك العمليات التي تشكل عنصر مفاجأة له.

وأصيب مستوطن، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص مقاومين في عملية إطلاق نار استهدفت مركبته بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن إطلاق نار استهدف مركبة مستوطن بين حاجزي زعترة وحوارة العسكريين بمدينة نابلس، وأن 12 رصاصة أصابت السيارة.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ ٢٤ ساعة الأخيرة، حيث جرى تسجيل ١٤ عملا مقاوما، أدت لوقوع ٣ إصابات في صفوف الاحتلال.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عملية دهس وعملية طعن، إلى جانب ٨ عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة واندلاع المواجهات في ٣نقاط