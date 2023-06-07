إليك أفضل دعاء للتوجيهي 2023.. أدعية لطلاب الثانوية العامة 2023.. دعاء النجاح في امتحان التوجيهي، يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023، عن دعاء النجاح في الثانوية العامة للحد من حالة القلق والتوتر.

ويقدم لكم موقع "الرسالة نت" دعاء النجاح في امتحانات التوجيهي وأدعية لطلاب الثانوية العامة 2023، حيث يتقدم اليوم 7 حزيران، حوالي 88 ألف طالب وطالبة في فلسطين.

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دعاء النجاح في امتحانات التوجيهي

"اللهم يا مُفتح الأبواب ويا منجز الأمور، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن توفقني وتُيسِّر لي النجاح في امتحاني التوجيهي. يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أرزقني الثقة بالنفس والتركيز والفهم السريع. اجعلني متحمسًا للعلم والمعرفة وأُفتح لي باب الفهم العميق والاستيعاب السريع.

أنت الكريم الذي لا ينقصه كرم، فارزقني بالتفوق والتميز في دراستي وامتحاني. واجعلني سببًا لفرحة واستبشار أهلي وأحبائي.

اللهم اجعل هذا الامتحان سهلًا عليَّ واجعل الأسئلة واضحة ومفهومة. احملني على أجنحة الملائكة الكرام وأيسر لي المسألة وأجعلها سهلة.

يا رب العالمين، أنت القادر على كل شيء، فسخر لي الظروف والأسباب لأحقق النجاح الذي أطمح إليه. وأُوكل أمري وأمور زملائي وجميع الطلاب إليك، فإنك أنت الحافظ القدير.

أدعية لطلاب الثانوية العامة 2023

اللهم يا مُفتَاحَ الأبوابِ، يا مُنجِزَ الوعودِ، يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ والأبصَارِ، يا مُدَبِّرَ الأمورِ والأحوالِ، أنت الذي تَعلَمُ حاجاتِنا وضُرُوراتِنا، وتَعرِفُ سِرُّ خواطِرِنا وآمالِنا.

أسألُكَ بعظيمِ قدرتِكَ ورَحمَتِكَ أن تُوفِقَني في امتِحانِي التوجيهي، وتُسهِمَ في نجاحي فيه، وتَجعَلَنِي أنجحُ بأعلى الدَّرَجاتِ.

اللهم اجعل العلم نورًا يُضيء لي طريق النجاح، واجعل المعرفة والفهم يساعداني على حل الأسئلة وفهم الموضوعات بسهولة ويُسر.

اللهم ألبِسْ قلبي الثِّقَةَ بنفسي واجعلني أؤمن بقدراتي وإمكاناتي، وأناقش الأسئلة بثقة وتأنٍ، وأجيب عنها بوضوح ودقة.

اللهم أفتح لي أبواب الفهم والتذكر، واجعل الأفكار تنساب في ذهني بسهولة ويُسر، واجعل الاستيعاب للمعلومات يكون سريعًا وفعَّالًا.

اللهم يا رب العالمين، يا مُفرِّجَ الهمومِ والكُرُوبِ، يا منْ لا تُخَيِّبُ دُعَاءَ السَّائِلِينَ، يا منْ لا يَعْجِزُهُ شَيءٌ في الأرضِ والسَّمَاءِ، نَسْتَغِيثُ بِكَ ونَتَوَجَّهُ إلَيْكَ ونَسْتَجِيرُ بِعِزَّتِكَ وقُوَّتِكَ.

اللهم ألبس قلوبنا الثِّقَةَ بأنَّكَ مَعَنَا ولَنْ تُضِيعَنَا. اجعلنا نستعين بك في كلِّ لحظة ونتوجَّه إليك في الاختبارات بالتضرُّعِ والدُّعَاءِ، ثم بالعمل والاجتهاد.

اللهم اكتب لنا النجاح والتفوق في كلِّ مادة وفي كلِّ سؤالٍ نُجِيبُ عنه. اجعل درجاتنا ترفعنا وتدخلنا في الدرجات العالية، واجعل العلمَ والنجاحَ سُلَّمًا نستعلي به.

5 الثقة بنفسك: ثق بقدراتك وتحلَّى بالإيجابية. اعتقد أنك قادر على التفوق وتحقيق النجاح. تجنَّب الشك والقلق الزائد، واستعن بالله في كل خطوة.

وبهذا يكون موقع "الرسالة نت" قدم بعض الأدعية لطلاب الثانوية العامة "التوجيهي" 2023.. دعاء النجاح في التوجيهي 2023.

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