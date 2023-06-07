بالصور.. نماذج امتحان العربي ورقة ثانية توجيهي 2023 مع الإجابات.. نماذج امتحان العربي الورقة الثانية للثانوية العامة، حيث انه مع بدء الاستعدادات لأول امتحان في الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023، تزداد عمليات البحث عن نماذج امتحان اللغة العربية الورقة الثانية للفرع الأدبي والشرعي.

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امتحان العربي توجيهي

تبدأ أول امتحانات الثانوية العامة " التوجيهي " في فلسطين "الضفة – قطاع غزة " اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، وعليه تزداد حالة القلق والارتباك لدى الطلبة وذويهم خاصةً لأنها مرحلة مهمة لكل طالبة وطالبة.

ويٌعتبر امتحان التوجيهي من المراحل المهمة في حياة كل طالب حيث تنقله للمرحلة الجامعية، وفيما يلي نقدم لكم نماذج امتحان العربي ورقة ثانية للتوجيهي 2023 مع الإجابات:













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