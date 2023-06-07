بالصور| الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب الثانوية العامة في أول يوم للاختبارات النهائية

استقبلت الكتلة الإسلامية في محافظات قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، طلاب الثانوية العامة "التوجيهي" ، أثناء توجههم إلى قاعات الامتحانات.

وقال: م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية، " أن الكتلة الإسلامية في كافة محافظات قطاع غزة تستقبل اليوم طلاب التوجيهي في أول يوم اختبارات في أجواء من التفاؤل، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان سير الاختبارات على أكمل وجه".

وأكد مزيد أن أنشطة الكتلة الإسلامية مستمرة على الدوام في رعاية الطلاب ومساندتهم على مدار العام، ومُعرباً في السياق ذاته عن تمنياته للطلاب بالنجاح والتفوق، وتحصيل أعلى الدرجات.

ويذكر بأن الكتلة الإسلامية عقدت على مدار الأيام الماضية خلية عمل مكثفة هدفت لمشاركة طلبة التوجيهي اللحظات الأولى من بدء الامتحانات النهائية، وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء التفاؤلية لإنجاح الامتحانات كما هو مخطط له، وتشكيل لجان استقبال للطلاب في كافة لجان الامتحانات بمحافظات قطاع غزة"، وتوزيع بطاقات الأدعية والارشادات ومياه الشرب للطلاب المتقدمين للامتحان.

والجدير بالذكر بلغ عدد الطلاب المتقدمين 88,000 طالب وطالبة على مستوى محافظات الوطن، ومن بينهم 38.880 طالب وطالبة من قطاع غزة.

























