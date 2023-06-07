الأشغال تُطلق رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن أضرار العدوان الأخير

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق رابط الكتروني للاستعلام عن أضرار العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إنه بإمكان المواطنين الاستعلام عن أضرارهم الجزئية الناجمة عن عدوان مايو 2023، بالإضافة لتعليمات هامة للمواطنين المتضررين.

ودعت الحالات المتضررة والتي لم يتم حصرها جراء العدوان الأخير على القطاع لمراجعة المديريات في المحافظات، وذلك لتقديم طلب تسجيل حصر جديد واصطحاب الأوراق الثبوتية، وصور توضح الضرر الفعلي للوحدة السكنية المتضررة، حتى نهاية دوام الأربعاء الموافق 14/06/2023.

وأشارت الوزارة، إلى أن الرابط يحتوي على إحصائيات الحصر النهائي للأضرار الجزئية والكلية، والتي تفيد وسائل الإعلام المختلفة والمهتمين..

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