معروف: سنلاحق قضائيًا ناشري ورقة امتحان اليوم قبل انتهاء موعده

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إنه تم رصد نشر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ورقة أسئلة امتحان الثانوية العام اليوم قبل انتهاء الفترة المخصصة لتقديمه، ما يعد مخالفة قانونية سيتم ملاحقة مرتكبيها واتخاذ المقتضى القانوني وفق الأصول من جهات الاختصاص.

وأكد معروف في تصريح صحفي، عدم السماح بنشر أوراق الامتحانات أو تداولها قبل انتهاء مدة جلسة الامتحان كاملة، موضحا أن وزارة التربية والتعليم وجهات الاختصاص الأخرى تتابعان ضمان عدم خروجها أو تداولها.

وأهاب بوسائل الإعلام ومنصات التواصل بتوفير الأجواء المناسبة لسير الامتحانات دون التشويش عليها، أو المس بصورتها والإساءة لها أمام كافة الجهات.

وبدأت الأربعاء القادم، امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بمشاركة أكثر من 87 ألف طالب وطالبة على مستوى محافظات الوطن، بينهم 38.880 من قطاع غزة، وتنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.