ما أكثر الأسلحة المستخدمة بالضربات الروسية على أوكرانيا في 2023؟

قال إيان وليامز الخبير في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إن معطيات الجيش الأوكراني تفيد بأن الطائرات الإيرانية المسيرة من طراز "شاهد-136" (Shahed-136) أصبحت أكثر الأسلحة التي تعتمد عليها روسيا في ضرباتها البعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية منذ بداية العام 2023.

وأضاف وليامز أن هيمنة المسيّرة الإيرانية "شاهد-136" تتضح أكثر عند رصد الضربات المتكررة التي وجهها الجيش الروسي على أوكرانيا، ولا سيما العاصمة كييف منذ آخر أبريل/نيسان الماضي.

ويذكر الخبير -وهو نائب مدير مشروع الدفاع الصاروخي في المركز البحثي الأميركي- أنه بخلاف العام 2022 تراجع اعتماد روسيا في ضرباتها بعيدة المدى في أوكرانيا على أسلحة عالية الدقة والتوجيه، مثل صاروخ "كينجال-101" (Kinzhal-101)، وصاروخ "كاليبر 3إم-14" (Kalibr 3M-14)، وأصبحت موسكو في المقابل تعتمد أكثر على أسلحة أقل تكلفة وأكثر وفرة، مثل المسيّرة الإيرانية "شاهد-136".

المصدر : مواقع إلكترونية