عاجل.. ميسي يحسم وجهته المقبلة

فجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق.

وقال الصحيفة: "ميسي سيلعب الموسم المقبل في إنتر ميامي الأمريكي، حيث اتخذ قراره بالفعل، رغم أن توقيع العقد مع النادي لا يزال معلقا".

وأضافت الصحيفة: "ميسي تجاهل العروض المقدمة له من الهلال السعودي وبرشلونة، من أجل اللعب في الدوري الأمريكي".

يذكر أن ميسي تلقى عرضا خياليا من الهلال السعودي، بجانب المحاولات المستميتة من إدارة برشلونة لتعديل الوضع الاقتصادي لاستعادة البرغوث من جديد.

ورحل ميسي عن صفوف فريقه السابق باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم، وأصبح لاعبا حرا.