محامي المغدور بنات (للرسالة): لا أفق لتحقيق العدالة‏

أكد غاندي الربعي محامي الشهيد نزار بنات، أنّه تم تجديد الدعوة في القضاء المدني النظامي، ‏في محاولة لإثبات المسؤولية المدنية والمسؤولية الأدبية تجاه الجريمة.‏

وقال الربعي لـ(الرسالة نت) إن فريق المحاماة انسحب من القضاء العسكري، بعدما أُطلق سراح ‏القتلة دون معرفة رئيس المجلس.‏

وذكر أن المرحلة الماضية كانت مؤسفة في التقاضي، مضيفا: "بعد عامين من اغتيال نزار لا ‏يوجد أفق لتحقيق العدالة".‏

وبيّن أن المنظومة فشلت في تحقيق العدالة، "كانت هناك عدالة ينبغي أن تنجز لصالح الضحية ‏وعائلته والمجتمع الذي تأثر بهذه الجريمة، ولم تنجز".‏

وكانت أم كفاح زوجة الشهيد نزار، قالت في تصريح سابق لـ(الرسالة نت) إنّ إجراءات المحكمة ‏تشير لعنوان واحد، وهو إطالة أمد التقاضي، خاصة في ظل وجود تلاعب في الأروقة الخلفية من ‏وراء المحكمة للخروج برواية أن نزار لم يقتل نتيجة التعذيب.‏

وجددت زوجة نزار، دعوتها للشعب الفلسطيني بأطيافه السياسية وعشائره بضرورة الاستمرار في ‏مطالبة السلطة بمحاسبة ومعاقبة القتلة المتهمين في الجريمة.‏

وكان الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات (43 عاما) قد قتل في حزيران/يونيو العام 2023، ‏على يد أفراد أمن السلطة، بعد تعذيبه بشكل مريع.‏

وعلمت (الرسالة نت) أن 6 من قتلته الذين أفرج عنهم من سجون السلطة، قد تزوجوا حديثا، في ‏إشارة لحالة الاستهتار بتحقيق العدالة لنزار.‏