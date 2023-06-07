الهيئة المستقلة: سجلنا عشرات حالات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية منذ بداية 2023



قال مدير "الهيئة المستقلة" لحقوق الإنسان عمار دويك، إن الهيئة سجلت عشرات حالات الاعتقال السياسي في الضفة مقابل عدم تسجيل أي حالة في غزة منذ بداية 2023.

وبين دويك أن الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية زادت بشكل كبير جدا خلال العام 2023.

وأضاف: "تلقينا 13 شكوى على الأقل لحالات اعتقال سياسي في الضفة الغربية وهذا بحاجة إلى اتفاق سياسي لوقفه كي لا تزداد الأمور سوءا".

وأوضح أنه في الوقت الذي يتم السماح بإجراء انتخابات طلابية في الضفة الغربية، يتم ملاحقة النشطاء على خلفية نشاطهم السياسي.

وأدانت حركة حماس بشدة حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها أجهزة السلطة، بحق عدد من النشطاء والطلبة والأسرى المحررين في عدة مناطق بالضفة الغربية، واستمرارها في الزج بعشرات المواطنين في سجونها بذرائع مرفوضة.

وأكد الحركة أنّ إصرار أجهزة السلطة على ضرب النسيج المجتمعي وتهديد السلم الأهلي من خلال مواصلة الاعتقال السياسي بحجج واهية، والضرب بعرض الحائط كل النداءات التي تدعو لوقف هذه الاعتقالات المهينة لتضحيات شعبنا الثائر؛ سياسة لا تخدم سوى الاحتلال وعدوانه المتصاعد.

وشنت أجهزة أمن السلطة فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات سياسية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عدداً من الأسرى المحررين، وسط إطلاق للنار وقنابل الغاز صوب المواطنين.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين، لا سيما طلبة الجامعات والأسرى المحررون، على خلفية توجهاتهم السياسية.