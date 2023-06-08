الطقس: كتلة هوائية حارة وجافة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تؤثر على البلاد، اليوم الخميس، كتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، حارا وجافا ومغبرا أحيانا.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية.

وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: أجواء خماسينية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة ومغبرة أحيانا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

وكذلك الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.