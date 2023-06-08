الاحتلال يشن اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، تزامنت مع اعتداءات ومداهمات واسعة في بلدة عرابة بجنين.

وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقل 5 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بلدة عرابة، وهم نديم محمد أبو صلاح، وباسل محمد عز الدين، وجواد سرهد، ومحمد أبو عبيد، ويوسف شعبان.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار معدني بالساق، فيما داهم جنود الاحتلال عدداً من منازل المواطنين واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها، جعفر أبو صلاح، ووالد وأشقاء الأسير المبعد كفاح جميل العارضة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون وداهمت منزل المواطن فرج خمايسة واستجوبته، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، كما اقتحمت بلدتي السيلة الحارثية، وكفردان، وقريتي رمانة، وزبوبا غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل واعتقلت الشاب محيي أبو فنار من بلدة يطا، تزامن ذلك مع اقتحام القدس واعتقال الطفل زين محمد بدر من بيت دقو شمالاً.

وداهمت آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بلدة بيتا بمحافظة نابلس، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين، وهم الأسير المحرر عودة صبيح حمايل، وحاتم إسماعيل حمايل، ومراد نايف حمايل، ومحمد خيري أبو زيتون، وراجح خضر، ووليد عديلي، وراشد عورتاني، وبراء بلال حمايل، وسالم حمايل، وفايز حمايل ونجله جهاد.

وطالت اعتقالات الاحتلال كلاً من عبادة عبد السلام معلا، ومنصور حمايل، وجرى نقل جميع المعتقلين إلى جهات غير معلومة.

حرية نيوز