(المرور): لا تهاون مع المخالفات الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين

أكدت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، أنها لن تتهاون مع المخالفات المرورية التي تهدد حياة المواطنين وتعرضهم للخطر، لاسيما في ظل موسم الإجازة والاصطياف في قطاع غزة.

وحذرت (المرور) في تصريح صحفي اليوم الخميس، من أنها لن تتهاون مع تلك المخالفات؛ تحقيقاً للسلامة العامة على الطريق وحفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم.

ولفتت (المرور)، إلى أنه نظراً لما يشهده موسم الصيف من نشاط وحركة مكثفة للمواطنين والمركبات، وخصوصاً على الشريط الساحلي وفي الأماكن السياحية، فإن ذلك يتطلب مزيداً من الانتباه والحذر من قبل السائقين، والالتزام التام بقواعد السلامة المرورية، وعدم ارتكاب المخالفات.

وأوضحت أن المخالفات الخطيرة المتمثلة في: السرعة الزائدة، قطع الإشارة الضوئية، الدخول في المعاكس، والتجاوز الخاطئ، تشكل خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق كونها تتسبب بشكل مباشر بالحوادث.

وشدّدت إدارة المرور على أنها تعمل حالياً وفق خطة مركزة تتضمن انتشاراً واسعاً في الشوارع والمفترقات الرئيسية، وعلى الشريط الساحلي، لتسهيل الحركة المرورية ومنع ارتكاب المخالفات الخطيرة.

وأهابت بالمواطنين خاصة أولياء الأمور، إلى الانتباه لحركة الأطفال ومتابعة سيرهم في الأماكن الآمنة على جانبي الطريق؛ حفاظاً على سلامتهم وخشية تعرضهم للحوادث.

وفي السياق، جددت شرطة المرور التأكيد على أصحاب الدراجات النارية و"التكتك" بتجنب الدخول في المعاكس أو القيام بالحركات البهلوانية، مؤكدة اتخاذها إجراءات مشددة بحق المخالفين.

وعبرت شرطة المرور والنجدة عن أملها بأن يقضي المواطنون موسم الصيف بأمن وسلام.

يذكر أن أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني شرعت بتطبيق خطة موسم الصيف منذ شهر مايو الماضي، بمشاركة جميع الأجهزة المختصة، وذلك لتوفير الأجواء الملائمة للمواطنين والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار.