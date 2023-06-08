مصر تعفي طلبة فلسطين جزءاً من الرسوم الجامعية

أعفت السلطات المصرية الطلبة الفلسطينيين حملة شهادة الثانوية العامة، من 50% من الرسوم والمصروفات الجامعية بمصر.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، خلال بيان اليوم الخميس، موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري أيمن عاشور، على إعفاء الطلبة الفلسطينيين من 50% من الرسوم والمصروفات الجامعية.

وأشارت إلى أن الإعفاء يشمل الجامعات الأهلية، والتكنولوجيا، والمعاهد العليا، وذلك بناءً على توجيهات الرئاسة المصرية.

وأوضحت السفارة أن قرار الإعفاء هذا جاء عقب الاجتماعات الثنائية التي عُقدت الأسبوع الماضي بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ونظيره المصري، على هامش زيارة رئيس الوزراء محمد إشتية لمصر.

وأشاد سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، بجهود القيادة المصرية، التي تُتيح الفرص للطلاب الفلسطينيين، لاستكمال تعليمهم الجامعي، والالتحاق بالكليات والتخصصات الأكاديمية والمهنية المختلفة.