القانوع: حكومة الاحتلال لن تنجح في تمرير مخططاتها لتقسيم الأقصى

أكد الناطق باسم حركة "حماس" د. عبد اللطيف القانوع أن حكومة الاحتلال لن تنجح في تمرير مخططاتها في المسجد الأقصى المبارك أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

وقال القانوع اليوم الخميس: "إن الخطة المقدمة من عضو الكنيسبت عميت هليفي لتقسيم المسجد الأقصى هي جزء من الإجراءات العدوانية المتسارعة لمحاولة بسط السيادة والسيطرة على المسجد الأقصى، وفي إطار الحرب الدينية المعلنة على مقدساتنا من قبل حكومة الاحتلال الفاشية"

وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك ستظل هويته إسلامية خالصة، وشعبنا سيواصل ثورته للدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من مخاطر التقسيم والتهويد.