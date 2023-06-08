

إجابات امتحان التربية الإسلامية توجيهي 2023،، تقدم صباح اليوم السبت طلبة الثانوية العامة "توجيهي" 2023 في محافظات فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بالإضافة إلى الخارج لامتحان التربية الإسلامية لجميع الفروع عدا الشرعي.

ويكثر البحث في محركات البحث عن الأسئلة والإجابات النموذجية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 توجيهي بكل موادها.

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عائلة طالبة في الثانوية العامة "التوجيهي" تلتقط معها صورة "سيلفي" قبيل دخولها قاعة الامتحانات. هل أنتم مع انتشار هذه الظاهرة؟🤔 Posted by ‎الرسالة‎ on Wednesday, June 7, 2023

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