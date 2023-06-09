الاحتلال يحول ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح حسام اشتية إلى الاعتقال الإداري

حولت سلطات الاحتلال ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح حسام اشتية من نابلس، إلى الاعتقال الإداري بعد أكثر من أسبوع على اعتقاله.

وقالت الكتلة الإسلامية إن محكمة الاحتلال حولت ممثلها، وعضو المؤتمر العام لمجلس اتحاد الطلبة، الطالب في كلية الاقتصاد حسام الدين اشتية للاعتقال الإداري مدة 6 أشهر.

وأكدت الكتلة الإسلامية أنَّ اعتقال أبنائها لن يوهنها ولن يفتّ من عزيمتها، وأنها ستبقى في مقدمة من يخدم الطلبة رغم كل التحديات.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب اشتية في 31 من مايو الماضي، عقب اقتحام منزله في بلدة تل جنوب غرب نابلس.

وتصاعد في الأيام الأخيرة استهداف نشطاء الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس في الضفة الغربية، بعد أن حققت فوزاً كبيراً بانتخابات مجلس طلبة جامعتي النجاح وبيرزيت.

وحصدت كتلة النجاح التي مثلتها قائمة فلسطين المسلمة، 40 مقعداً في مجلس الطلبة، بينما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية بالانتخابات 69.83٪ من إجمالي عدد الطلبة.

وأكدت الكتلة الإسلامية عقب فوزها، أنها ستعمل مع مختلف الكتل لتشكيل مجلس طلبة على قاعدة التمثيل النسبي، مشيرة إلى أنها ستبقى مع مصلحة الطلاب في جامعة النجاح، وأنها ستكون ممثلاً لجميع الطلبة دون استثناء.

وأوضحت الكتلة الإسلامية أنها ستعمل كجسم واحد مع باقي الأطر الطلابية، وستجسد الوحدة الوطنية داخل الجامعة.