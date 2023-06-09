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^200 مثال: غزة العزة

قاسم: مناورات الاحتلال العسكرية تؤكد شعوره بالعجز في مواجهة قوى المقاومة

غزة- الرسالة نت

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن المناورات العسكرية التي يقوم بها العدو الصهيوني والتي أعلن اليوم عن انتهاء واحدة من أوسعها، تؤكد شعور الاحتلال بالعجز المتزايد في مواجهة قوة المقاومة في غزة والضفة ولبنان وكل قوى المقاومة في المنطقة.

وأوضح قاسم أن المناورات التي تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم "قوس التهديدات" لن تحل للاحتلال مشكلته بتزايد حضور قوى المقاومة من حول الكيان الصهيوني.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني في كل الساحات والجبهات مع كل القوى الحية في الأمة سيواصل مراكمة قوته وتعزيز محور القدس لمواصلة قتاله المشروع ضد الاحتلال الصهيوني حتى ينتزع حريته واستقلاله.

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