حمادة: كل محاولات الاحتلال لتغيير الواقع بالأقصى تفشل بثبات شعبنا وصموده

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة على أن كل محاولات الاحتلال التي تهدف لتغيير الواقع في المسجد الأقصى تفشل أمام صمود وثبات أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال حمادة إن شعبنا واعٍ ومتيقظ لمخططات الاحتلال التي تهدف لتغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني مستمر في استهداف المسجد الأقصى المبارك، وحكومته الفاشية تصعد من وتيرة الاعتداء على المسجد في ظل الدعم الأمريكي والصمت الدولي.

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مواصلة شد الرحال والرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف أن الأمة العربية والإسلامية يحب عليها أن تنصر قضية القدس والمسجد الأقصى، وضرورة أن يكون هناك موقف دولي كبير تجاه جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لمواجهة مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود "عميت هليفي" لتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

وكشفت مصادر عن خطة أعدها عضو في كنيست الاحتلال عن حزب "الليكود" عميت هليفي، لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، بين المسلمين والمستوطنين.

وينص المخطط على سيطرة المستوطنين على المنطقة الوسطى والشمالية من المسجد الأقصى، خاصة منطقة قبة الصخرة، مقابل استمرار المسلمين في أداء الصلوات في المصلى القبلي وما حوله في المنطقة الجنوبية.

وفي الشق السياسي، تنص خطة هليفي على نزع "الوصاية الأردنية" على المسجد الأقصى التي تكرست خلال السنوات الماضية، خاصة بعد الاتفاقيات السياسية مع دولة الاحتلال.

كما يقترح المخطط تمرير صيغة جديدة لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى من خلال السماح لهم بذلك من كل الأبواب.