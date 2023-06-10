الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق نهارا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق نهارا، باردا نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق نهارا، باردا نسبيا في ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.