إليك موعد وقفة عرفة 1444 هـ.. متى وقفة عرفة 2023.. وقفة عرفة 2023، يبحث الكثير من الأفراد عن موعد يوم عرفة 1444هـ، حيث يُعتبر من الأيام المهمة للمسلمين والذي يليه أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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موعد وقفة عرفة 1444

أفاد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، بأنه وفقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر ذي القعـدة للعام الهجري الحالي 1444 ستكون يوم الأحد المقبل، وعدته 29 يوما، وبالتالي فإن وقفة عيد الأضحى المبارك ستكون يوم 27 يونيو القادم.

ولفت القاضي، في تصريح تناقلته وسائل الإعلام، إلى أن هلال شهر ذي القعدة سيولد في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شـوال 1444هـ الموافق 19 مايو الحالي (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية.

وشرح أن القمر (في طور الهلال القديم) سيغرب قبل غروب شمس (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 3 دقائق، بينما في القاهرة يمكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس.

وذكر القاضي أنه في محافظات مصر سيغرب القمر مع غروب الشمس في قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا.

ويغرب قبلها في حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، ويغرب بعد غروب الشمس في السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين (1 - 3 دقيقة).

وأردف أنه في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 – 18 دقيقة).

بينما يبقى بعد غروب الشمس في بعضها بمدد تتراوح بين (1 – 9 دقيقة)، وفي بغداد يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس.

أجدد التهاني بعيد الأضحى 2023



عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.

مع أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم باقة من الزهور لكل من هو غالي ومحبوب لإتيان عيد الأضحى نسألك يا الله أن تعيده علينا بالخير.

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

هَلْت الاعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الأضحى مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد الأضحى سعيد.

تطيب الأيام بقدوم عيد الأضحى المبارك ونزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان على الأمة العربية والإسلامية جميعا.

عيدكم سعيد وعساكم من عواده.

يسعدني ويسرني أتقدم لكم بتهنئة عيد الأضحى المبارك متمنيا لكم دوام الصحة والعافية.

عيدكم مبارك يا أحباب عساكم من عواده.

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