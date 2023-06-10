مركز إعلامي يكشف عن (القائمة السوداء) للحظر على منصات التواصل

كشف المركز الشبابي الإعلامي يوم السبت، عن قائمة الكلمات التي تسبب حظرًا على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار محاربة إدارات تلك المنصات للمحتوى والسردية الفلسطينية.

وذكر رئيس المركز إبراهيم مقبل في تصريح للمركز أن الكلمات جُمعت عبر مدار أكثر من عامين من خلال متابعة الحسابات التي تحظر وتحذف بسبب "الكلمات المخالفة" التي تصنفها منصات التواصل أنها تنتهك المعايير.

وأفاد مقبل بأنه تم وضع هذه الكلمات ضمن أداة برمجية طورها المركز باسم "بال فلتر" وذلك لمساعدة مستخدمي منصات التواصل على تجاوز مشكلة التقييد والحظر وملاحقة المحتوى من خلال التحايل على خوارزميات المنصات.

وأوضح أن التطبيق يُقطّع الكلمات المحظورة بشكل تلقائي أو يستعيض عن أحرف منها بأحرف من لغات أخرى، مشيرًا إلى أن فاعليته تتجاوز نحو 90%.

وأكد مقبل ضرورة رفع المؤسسات الحقوقية دعاوى قضائية ضد إدارات منصات التواصل بسبب حذفها للمحتوى الفلسطيني، في وقت تبقي فيه على المحتوى التحريضي للاحتلال والمحتوى المتعلق بالحرب الروسية - الأوكرانية.

ودعا رئيس المركز نشطاء ومؤثري منصات التواصل الاجتماعي لاستخدام التطبيق والتبليغ على المنشورات التي تسبب حظرًا لهم وذلك لتغذية قاعدة بيانات التطبيق والحيلولة مستقبلًا دون تسببها للحظر.

ويمكن تحميل الأداة من خلال موقع المركز، ويمكن التواصل مع المركز من خلال صفحته عبر فيسبوك أو عبر الاتصال على الرقم التالي: Wa.me/+970568816166

وفيما يلي قائمة كلمات تسبب حظرًا على منصات التواصل الاجتماعي:

عملية

كتيبة

سلاح

عرين الأسود

زكريا الزبيدي

قاوم

إنتفــاضه

إنتفاضة

الإنتفاضه

الإنتفاضة

الانتفاضه

الانتفاضة

انتفاضه

انتفاضة

اليهود

يهود

الشقاقى

الشقاقي

الصاروخ

شهادة

إستشهاد

الشهادة

استشهاد

استشهادهم

العسكري

الملثم

سيف القدس

تقاوم

مجاهد

قناة الاقصى

فضائية الاقصى

الأقصى

فضائية الأقصى

البنيان المرصوص

الفرقان

العصف المأكول

غلاف غزة

الأراضي المحتلة

العودة

إسلامي

الشاباك

جهادي

طعن

إستشهادي

عملية استشهادية

قناة الأقصى

شهداء

ياسين

القسامي

مقاوم

مقاومة

صهيونية

القسامیان

الإسلامي

للجهاد

صهيونياً

الصهاينة

جبهة

الجبهه

الجبهة

استشهد

السنوار

النخاله

النخالة

هنيه

هنية

سرايا

المجاهد

العدوالصهيوني

العدو

عدو

الصهيوني

صهيوني

نور بركة

المقاومة

قسام

جهاد

داعش

رمضان شلح

زياد النخالة

زياد نخاله

زياد نخالة

اسماعيل هنيه

إسماعيل هنيه

إسماعيل هنية

حد السيف

عياش

صواريخ

الجهاد

القسام

ثورة

شهيد

حماس

الشهداء

المقاوم

الشهيد