مقتل 5 عمال في انفجار بمصنع للصواريخ والمتفجرات بأنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 عمال في انفجار وقع صباح اليوم السبت في مصنع للصواريخ والمتفجرات في منطقة إلماداغ بالعاصمة أنقرة.

وقالت الوزارة -في بيان- إنها بدأت تحقيقا شاملا لمعرفة ملابسات الانفجار في المصنع التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE).

وكانت وسائل إعلام تركية قالت إن فرق الإسعاف نقلت بعض الجرحى إلى المستشفى، وإن حالة بعضهم حرجة.

وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن التحقيقات في الانفجار قد بدأت وإن تقديرات أولية تشير إلى أن سببه تفاعلات كيميائية.

كما أفاد والي أنقرة واصب شاهين بأن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الانفجار هو تفاعل مواد كيميائية في المصنع.

وبثت وكالة الأناضول للأنباء صورا تظهر وصول شاهين إلى المصنع بعد قليل من حدوث الانفجار، في حين تجمع عدد من الأشخاص عند بوابته.

المصدر : الجزيرة + وكالات