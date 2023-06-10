الحراك الصحفي يضع شبكة المنظمات الأهلية في صورة تطورات أزمة نقابة الصحفيين 

تواصل الحراك النقابي الصحفي، مع مؤسسات محلية ودولية في سياق جهوده المتواصلة لعقد مؤتمر وطني للصحفيين، ورفضا للاستئثار بنقابة الصحفيين.

والتقى الحراك بشبكة المنظمات الأهلية، كما وجّه مخاطبات ورسائل لاتحاد الصحفيين الدولي واتحاد الصحفيين العرب، وشبكة مراسلون بلا حدود، إلى جانب 13 نقابة عربية ودولية؛ لاطلاعهم على أهداف وبرنامج الحراك الصحفي النقابي.

وقال المتحدث باسم الحراك الصحفي صالح المصري، إنّ هذا التواصل يهدف لإطلاع الأطراف على حقيقة الأوضاع المتعلقة بحرمان الصحفيين من حقهم بالنقابة، وشرح أهداف المؤتمر الوطني الذي سينعقد يوم غد الأحد في قاعة رشاد الشوا بعنوان "معا لنقابة تمثل الجميع"، حيث جرى طرح عديد القضايا المتعلقة بهموم الصحفيين.

وأوضح المصري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ الحراك استحضر مع شبكة المنظمات التي تضم عديد مؤسسات المجتمع المدني، المبادرة التي قدمها قبل عشر سنوات لإصلاح النقابة، وأكدّ مسؤولو الشبكة بدورهم متابعتهم لما يصدر عن الحراك، وحق الصحفيين في إعلاء صوتهم بشكل مهني وديمقراطي.

كما أكدّوا على موقفهم تجاه أن تكون النقابة ممثلة للصحفيين الفلسطينيين عموما، تبعا للمصري.

وشددّ المصري على استمرار التواصل واللقاءات، حتى يحقق الصحفيون آمالهم وطموحاتهم في بناء نقابة تضم الجميع، وتضع حدا لسياسة الاستئثار والمحاصصة التي أضعفت النقابة وتسببت في تراجع دورها وانهيارها.