الملك سلمان يصدر أوامر باستضافة 1000 من ذوي الشهداء والجرحى والأسرى

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، لأداء فريضة الحج للعام 1444 ه.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "سبا"، فإن هذه المكرمة الملكية تأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أن "هذه المكرمة للتيسير على أسر وذوي الشهداء والجرحى في دولة فلسطين الشقيقة، لأداء شعيرة الحج".

وأكد أن الشعب الفلسطيني يحظى باهتمام الملك سلمان وولي عهده، مضيفً: "إن استمرار هذه اللفتة الكريمة تجاه حجاج فلسطين الذين يؤدون كل عام الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين تأتي تأكيداً على نتائجها الإيجابية وعمق العلاقة بين المملكة والشعب الفلسطيني".

وبيّن أن ذلك سيكون له أبلغ الأثر في نفوس العائلات الفلسطينية المكلومة، ويخفف جراحهم، ويواسي معاناتهم، لاسيما ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.

ويشمل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، جميع مناحي تأدية الشعيرة المباركة، بما في ذلك زيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأماكن التاريخية، وعقد اللقاءات الثقافية والعلمية، وتنسيق لقاء أئمة الحرمين الشريفين بهم، وفقًا لـ"سبا".

إضافة إلى ذلك، توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتسهيل استضافتهم، عدا عن الخدمات المصاحبة التي تصبُّ في سبيل راحة الحجاج وخدمتهم عبر منظومة من الخدمات منذ مغادرتهم بلادهم وحتى عودتهم بما تضمن لهم أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.

وأشار "آل الشيخ" إلى إعداد الخطط والدراسات، والتجهيزات الميدانية لإنجاح البرنامج، بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة لخدمتهم، بدءًا من وصولهم وحتى مغادرتهم وعودتهم إلى بلدهم سالمين.

وفي 31 يناير/ كانون الثاني أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، حصول وزارة الأوقاف على مكرمة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لـ 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى مناصفة بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

المصدر:وكالة الأنباء السعودية "سبا"