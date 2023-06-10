ألمانيا تعتزم شراء منظومة حيتس 3 (الإسرائيلية)

أفادت قناة "كان" العبرية اليوم السبت، أن ألمانيا بصدد شراء منظومات دفاع جوي من نوع "حيتس 3"، من إنتاج الصناعات الجوية (الإسرائيلية)، بمبلغ نحو 4.3 مليار دولار.

وتعد منظومة "حيتس 3" منظومة اعتراض الصواريخ الباليستية، وهي الفئة العليا من منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تدمر أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

وبحسب مصادر لوكالة رويترز، فإن وثائق المشتريات الخاصة بوزارة المالية الألمانية التي تم إعدادها لتقديمها إلى البرلمان، كشف أن برلين تستهدف إبرام صفقة مع الحكومة الإسرائيلية لشراء منظومة "حيتس 3" مع نهاية العام الجاري.

وأوضحت الوثائق أن ألمانيا ستخسر الدفعة المقدمة أو جزء منها حال فشل الصفقة؛ لأن الأموال ستستخدم في تعويض (إسرائيل) عن التكلفة التي تكبدتها حتى ذلك الحين.

ومن المفترض تسلّم القوات الجوية الألمانية المنظومة الجوية، بحلول الربع الرابع من عام 2025، وستتكلف المنظومة أكثر مما كان مخططًا لها بنحو مليار يورو.

المصدر: رويترز