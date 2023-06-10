في أغسطس 2023 جوجل ستوقف دعم Drive .. إليك الحل!

أعلنت شركة "جوجل" عن توقفها دعم خدمة التخزين السحابية Drive، في بعض الأجهزة، بدءً من أغسطس/آب القادم.

وبحسب الشركة الأمريكية، فإنه سيتوقف تطبيق سطح المكتب عن العمل اعتبارا من أغسطس 2023، ما يعني أن المستخدمين لن يتمكنوا من الوصول إلى صورهم وملفاتهم، لذلك ستتوقف المنصة التي تزامن المحتوى عن العمل.

وقالت "جوجل" إنها ستنهي دعم تطبيق سطح المكتب في نظامي التشغيل "ويندوز 8" و"ويندوز 8.1"، إلى جانب الإصدار 32 بت من "ويندوز 10" و"ويندوز سيرفر 2012" (Windows Server 2012) ورمزه "ويندوز سيرفر 8"، وهو الإصدار السادس من نظام التشغيل ويندوز سيرفر.

وتأتي هذه الخطوة، نظرا لأن شركة "مايكروسوفت" تخلت عن نظامي التشغيل ويندوز 8" و"ويندوز 8.1" منذ فترة طويلة.

ويتمتع "ويندوز 8.1" بحصة سوقية ضئيلة تبلغ 0.72 % فقط في جميع أنحاء العالم الآن، وفقا لـ Stat Counter، و"ويندوز 8"، أقل بنسبة 0.37 %.

وتحذر "جوجل" جميع المستخدمين الحاليين من أن الطريقة الوحيدة لاستمرار الوصول إلى خدمة Drive على أجهزتهم هي التحديث إلى "ويندوز 10".

وأضافت أنه في أغسطس 2023، سننهي دعم Drive لسطح المكتب على نظامي التشغيل ويندوز 8 وويندوز 8.1 وويندوز سيرفر 2012 وجميع إصدارات 32 بت من ويندوز.

وأوضحت أنه لتجنب انقطاع الخدمة، يجب على مستخدمي ويندوز التحديث إلى ويندوز 10 إصدار 64 بت أو أعلى قبل أغسطس 2023، فيما لا يزال بإمكان مستخدمي الإصدار 32 بت الوصول إلى خدمة Drive من خلال المتصفح".