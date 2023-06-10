مطالبين بنقابة جامعة.. صحفيون يغردون على وسم #النقابة_حقي

غرّد مئات الصحفيين الفلسطينيين على وسم #النقابة_حقي، في دعوة منهم لضرورة تشكيل نقابة تمثل الجميع، لا سيما بعد ما نتج عن مسرحية الانتخابات في نقابة الصحفيين، ودعوة للإصلاح في النقابة لتمثل جميع الصحفيين في غزة والضفة والقدس، ورفضا للمحاصصة السياسية.

وأعلن العديد من الصحفيين في منشوراتهم وتغريداتهم؛ عن نيتهم المشاركة في المؤتمر الوطني للصحفيين والذي سيعقد غدا في مركز رشاد الشوا الثقافي تحت شعار "معا لنقابة تمثل الجميع".

وغرد الصحفي رامي خريس على الوسم بالقول "سأشارك غداً الأحد في المؤتمر الوطني للصحفيين"معا لنقابة تمثل الجميع، لتأكيد رفضي لكل ما نتج عن مسرحية انتخابات نقابة الصحفيين".

فيما قالت الناشطة هيا ناجي " نرفض سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الجهة المسيطرة على النقابة".

ودعا الصحفي أحمد يوسف نقابة الصحفيين العرب إلى التدخل الفوري والعاجل لمحماية التمثيل الصحفي للنقابة من السرقة.

كما جاء في التغريدات أيضًا: "صحافة مستقلة .. سلطة رابعة قوية"، فيما طالب آخرون بفتح المجال أمام جميع الكتل والأحزاب للمشاركة في انتخابات نقابة الصحفيين بشكل عادل وشفاف.



وذكر حسن المدهون في منشور له بالقول " "إن وحدة الجسم الصحفي ضمانة لتكريس حرية الرأي والتعبير، ونحن نقف في موقف المنتصر لحقوق الصحفيين، ورفض الاستحواذ."

يُذكر أن نقابة الصحفيين تحرم الكثير من أبناء المهنة من حق الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، مع وضعها قيوداً وشروطاً تعجيزية للانتساب إليها.